Пленный из ВСУ рассказал о попытках контратак нацбата "Арей" на Курскую область

Группировка украинского националистического батальона накапливала силы около освобожденной российской территории в течение более двух недель

ДОНЕЦК, 16 ноября. /ТАСС/. Украинский националистический батальон "Арей" был задействован для попыток контратаковать Курскую область после ее освобождения. Об этом рассказал ТАСС пленный экс-боевик Павел Вовченко.

"Мы заходили в Теткино командой [группой], пытались контратаковать. Потом нас начали разматывать дронами, были потери", - сказал пленный.

По словам экс-боевика, у поселка Теткино группировку боевиков нацбата "Арей" ВСУ пытались наращивать на протяжении более чем двух недель, после чего они были выведены из-за потерь.