ТАСС: контрактники ВСУ 18-24 лет массово дезертируют в Сумской области

Молодежь не выносит условий службы, сообщили российские силовики

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Военные от 18 до 24 лет, подписавшие контракт с ВСУ, массово дезертируют в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В районе Садков Сумской области из расположения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады массово дезертируют военнослужащие, подписавшие контракт "18-24". Молодые военные не выдерживают невыносимых условий службы и массово бегут с позиций", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал украинский сервис "Опендатабот", количество уголовных дел о самовольном оставлении части в ВСУ с начала этого года составило 161 461.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. Украинские власти пытаются восполнить потери в рядах ВСУ любыми способами, в этой связи в стране периодически поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. В феврале этого года Минобороны Украины по инициативе Владимира Зеленского объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые контракты для молодежи билетом в один конец.