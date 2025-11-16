Марочко: ВСУ удерживают Петровское, чтобы у них был "хотя бы один клочок ЛНР"

Севернее и западнее населенного пункта у противника пока есть мощные укрепрайоны, которые российские войска планомерно уничтожают, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. ВСУ удерживают Петровское (украинское название - Грековка) в ЛНР, чтобы "хотя бы один клочок земли" был оккупирован украинской армией. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"Населенный пункт Петровское для военно-политического руководства Украины представляет больше не военную какую-то цель, а политическую и информационную. Им крайне необходимо хотя бы один клочок земли на территории Луганской Народной Республики контролировать, чтобы кричать о том, что так называемая Луганская область полностью не оккупирована, в кавычках, российскими войсками", - сказал он.

Марочко уточнил, что севернее и западнее Петровского у ВСУ еще остаются мощные укрепрайоны, которые планомерно уничтожают российские бойцы, тем самым выбивая противника на этом участке и уничтожая его технику.

В четверг Марочко сообщал ТАСС, что командование ВСУ, не жалея личного состава, удерживает позиции у Петровского в ЛНР и постоянно перебрасывает свежие силы к населенному пункту.