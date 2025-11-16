Над регионами ЦФО за шесть часов сбили шесть украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 08:00 до 14:00 мск

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО с 08:00 до 14:00 мск сбили шесть украинских БПЛА над регионами Центрального федерального округа (ЦФО).

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"16 ноября в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - сообщили в военном ведомстве.