ТАСС: в Харьковской области взяли в плен одетого в гражданское солдата ВСУ

Таким образом украинские военные пытаются под видом беженцев уйти, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Украинские военные 57-й отдельной мотопехотной бригады в Харьковской области пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду. Как ТАСС сообщили в российских силовых структурах, один из них взят в плен.

"На харьковском направлении подразделения 57-й ОМПБр ВСУ теряют боевую устойчивость и отступают с занимаемых позиций. Некоторые военнослужащие переодеваются в гражданскую форму одежды и под видом мирных жителей пытаются уйти. Один из таких взят в плен", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ранее ТАСС в силовых структурах, в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и сдаются в плен. К отступающим подразделениям 113-й отдельной и 57-й бригад теробороны ездил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.