Над регионами России сбили 16 БПЛА за три часа

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"16 ноября т. г. в период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 БПЛА - над территорией Курской области, 5 БПЛА - над территорией Брянской области и 4 БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.