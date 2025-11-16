ВС РФ освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
Редакция сайта ТАСС
09:12
обновлено 09:20
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области. Подразделения группировки войск "Днепр" завершили освобождение населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области", - сообщили там.