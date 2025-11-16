МО РФ: попадание в плен остается единственным шансом выжить у ВСУ в Димитрове

Пока украинские военнослужащие пытаются вырваться из окружения с боем, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Единственная возможность у окруженных в Димитрове (украинское название - Мирноград) солдат ВСУ сохранить свою жизнь - это сдаться в плен российским военнослужащим. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Боевики ВСУ предпринимают отчаянные попытки с боем вырваться из окружения [в Димитрове], но единственная возможность сохранить свои жизни и здоровье - сложить оружие и сдаться в плен российским подразделениям. Танкисты и штурмовики подразделений группировки, действуя в тесном взаимодействии, методично продолжают уничтожать остатки гарнизона ВСУ, в то время как бронегруппы надежно блокируют все возможные пути отхода и деблокирования группировки ВСУ на данном направлении", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что одну из ключевых ролей по уничтожению разрозненных групп формирований ВСУ в Димитрове играют танкисты 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр".

"Ведем работу по занятым зданиям противником. Когда наша пехота или разведчики находят их, обнаруживают, скидывают нам точку, и мы работаем. Трудность работы заключается в том, что, так как наша пехота находится постоянно рядом, нужно это сделать аккуратно, чтобы не задеть их, чтобы они могли после работы сразу же сделать рывок, дочистить и зачистить", - рассказал командир танка с позывным Алоэ.