Ульяновские десантники за сутки восстанавливают около 10 машин

Бойцы также ежедневно доукомплектовывают боевую технику динамической и противодронной защитой, проводят сварочные, токарные и слесарные работы, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Ремонтно-восстановительные подразделения Ульяновских десантников восстанавливают около десятка единиц техники в сутки, сообщили в Минобороны России.

"На ореховском направлении в Запорожской области в ремонтно-восстановительных подразделениях Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" военные специалисты-ремонтники в круглосуточном режиме занимаются ремонтом и восстановлением боевой и специальной техники ВДВ <…>. Задачи выполняются в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме и выпускать около десятка восстановленных и модернизированных машин в сутки", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, военнослужащие также ежедневно доукомплектовывают боевые машины комплектами динамической и противодронной защиты, проводят сварочные, токарные и слесарные работы. "Прибывают автомобили с различными неисправностями. Наши ребята способны восстановить эти машины в кратчайшие сроки и отправить на дальнейшее выполнение задач", - подчеркнул заместитель командира ремонтного взвода с позывным Свинец.