Штурмовик Чупин неделю в одиночку удерживал позицию

Гвардии ефрейтор обеспечивал безопасность маршрутов продвижения штурмовых групп, снабжения и эвакуации, отметили в Минобороны

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Гвардии ефрейтор Константин Чупин, действующий в составе штурмовой группы, организовал эвакуацию раненых товарищей, после чего занял позицию противника и в течение семи дней удерживал ее, обеспечивая продвижение штурмовиков, групп снабжения и эвакуации. Об этом рассказали в Минобороны России.

В ходе выполнения боевой задачи по уничтожению противника в опорном пункте с укрепленной пулеметной позицией штурмовая группа Чупина попала под вражеский огонь. Организовав эвакуацию раненых, Чупин продолжил выполнение задачи, подавил пулеметную точку, затем атаковал гранатами и уничтожил расчет противника. Оставшиеся в живых военнослужащие ВСУ укрылись в блиндаже и на предложение сдаться открыли огонь.

"Точным броском гранаты Константин нейтрализовал боевиков, после чего уничтожил их стрелковым оружием. Занятую позицию он удерживал в течение семи суток, поддерживая связь с командиром роты по радиосвязи, обеспечивая безопасность маршрутов продвижения штурмовых групп, снабжения и эвакуации, что позволило подразделениям штурмовиков продвигаться в глубину оборонительных рубежей украинских боевиков", - сообщили в Минобороны.

Там также рассказали про командира разведывательной группы гвардии старшего сержанта Сергея Вдовина, подразделение которого в ходе выполнения боевой задачи обнаружило двух военнослужащих с осколочными ранениями. Вдовин оперативно оказал им помощь и организовал эвакуацию в тыловой район.

"После отправки раненых командир группы изменил маршрут, чтобы не выдавать группу, и продолжил выполнение задачи. В ходе разведки группа обнаружила противника и скорректировала огонь артиллерии по позициям украинских боевиков, что позволило продолжить наступление штурмовым группам в глубину обороны противника", - говорится в сообщении военного ведомства.