Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Мужчина получил осколочные ранения при ударе дрона ВСУ по грузовому автомобилю в Грайворонском округе Белгородской области. Еще один мирный житель пострадал в результате атаки дрона на коммерческий объект в поселке Борисовка, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Российские средства ПВО за три часа уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Освобождение Малой Токмачки в Запорожской области открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Основные события 17 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.