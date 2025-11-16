Военная операция на Украине. Онлайн

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
21:00
обновлено 21:17
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Мужчина получил осколочные ранения при ударе дрона ВСУ по грузовому автомобилю в Грайворонском округе Белгородской области. Еще один мирный житель пострадал в результате атаки дрона на коммерческий объект в поселке Борисовка, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Российские средства ПВО за три часа уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Освобождение Малой Токмачки в Запорожской области открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Основные события 17 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:16

Гвардии ефрейтор Константин Чупин, действующий в составе штурмовой группы, организовал эвакуацию раненых товарищей, после чего занял позицию противника и в течение семи дней удерживал ее, обеспечивая продвижение штурмовиков, групп снабжения и эвакуации. Об этом рассказали в Минобороны России.

21:16

Вооруженные силы Украины дважды атаковали территорию Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, выпустив два боеприпаса. Раненых нет, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Обе атаки произошли на горловском направлении. По данным управления, поврежден один объект гражданской инфраструктуры.

