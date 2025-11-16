Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:17
Мужчина получил осколочные ранения при ударе дрона ВСУ по грузовому автомобилю в Грайворонском округе Белгородской области. Еще один мирный житель пострадал в результате атаки дрона на коммерческий объект в поселке Борисовка, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
Российские средства ПВО за три часа уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.
Освобождение Малой Токмачки в Запорожской области открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Основные события 17 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.