Минобороны показало кадры уничтожения десантников ВСУ у Красноармейска
04:41
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожение украинского десанта, который высадили в районе Красноармейска для "деблокирования" попавших в окружения подразделений ВСУ.
На опубликованном видео показаны украинские военные после десантирования, после чего поражение их военнослужащими Вооруженных сил РФ.
В Минобороны уточнили, что группа украинских военных в первые же минуты получила ранения, а часть из них была уничтожена.