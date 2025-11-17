Минобороны показало кадры уничтожения десантников ВСУ у Красноармейска

В ведомстве уточнили, что группа украинских военных в первые минуты получила ранения, а часть из них была уничтожена

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожение украинского десанта, который высадили в районе Красноармейска для "деблокирования" попавших в окружения подразделений ВСУ.

На опубликованном видео показаны украинские военные после десантирования, после чего поражение их военнослужащими Вооруженных сил РФ.

