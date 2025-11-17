Бойцы группировки "Запад" сбили за сутки 75 БПЛА противника
02:01
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны Западной группировки войск за прошедшие сутки сбили 36 беспилотников самолетного типа и 39 тяжелых коптеров ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 39 тяжелых квадрокоптеров", - сказал он.