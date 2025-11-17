ВС РФ сбросили листовки под Димитровым с инструкциями по сдаче в плен

Бойцы группировки "Центр" делают это ежедневно перед началом штурмовых действий по освобождению новых районов города, отметили в Минобороны

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА группировки войск "Центр" сбросили над позициями формирований ВСУ в районе Димитрова (ДНР) более 1 тыс. агитационных листовок с инструкциями по сдаче в плен. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Военнослужащие расчета БПЛА 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" сбросили более тысячи агитационных листовок с призывом к военнослужащим ВСУ о добровольной сдаче в плен российским подразделениям в районе города Димитрова в Донецкой Народной Республике", - следует из сообщения оборонного ведомства.

Там подчеркнули, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ежедневно перед началом штурмовых действий по освобождению новых районов города Димитрова разбрасывают такие агитационные листовки над позициями и местами дислокации военнослужащих ВСУ, выявляемыми операторами разведывательных БПЛА. Агитматериалы содержат призыв к добровольной сдаче в плен личного состава противника и гарантируют военнослужащим жизнь. Листовки сворачиваются в небольшие рулоны по 100 штук и сбрасываются с квадрокоптеров с высоты.