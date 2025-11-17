ВГА: ВСУ размещают позиции вблизи мирных жителей в поселке под Купянском

В целях маскировки военные ВСУ по поселку перемещаются в гражданской одежде и малыми группами, чтобы избежать обнаружения беспилотной авиацией российских войск, отметили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации региона

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) размещают свои позиции в поселке Подсереднее Купянского района Харьковской области рядом с мирной инфраструктурой и надевают гражданскую одежду, стараясь смешаться с мирными жителями, что является нарушением норм международного права. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) региона.

"В ходе мониторинга оперативной обстановки на территории Харьковской области зафиксированы признаки активной подготовки незаконных вооруженных формирований Украины (НВФУ) к ведению оборонительных действий. Речь идет о развертывании линии инженерных заграждений и фортификационных сооружений в районе населенного пункта Подсереднее Купянского района. В настоящее время подразделениями НВФУ осуществляется подбор позиций для установки оборонительных сооружений как в черте самого поселка, так и на прилегающих территориях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в целях маскировки солдаты ВСУ по поселку перемещаются в гражданской одежде и малыми группами, чтобы избежать обнаружения беспилотной авиацией российских войск.

"Намеренное смешивание личного состава с гражданскими лицами путем использования гражданской одежды и размещение военных объектов в жилом секторе грубо нарушают нормы международного гуманитарного права. Такая тактика, направленная на использование мирных жителей в качестве живого щита, в случае эскалации боевых действий неминуемо приведет к трагическим последствиям и неоправданным жертвам среди гражданского населения, ответственность за которые полностью ляжет на украинскую сторону", - отмечает пресс-служба.