ВС РФ отразили пять атак ВСУ из района Гришина с целью деблокирования окружения

В результате действий уничтожено до 25 украинских военнослужащих и боевая бронированная машина

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" отразили пять атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, которые проводились целью деблокирования окруженных боевиков, сообщили в Минобороны России.

"Отражены 5 атак подразделений 425-го штурмового полка "Скала" и 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и боевая бронированная машина. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города. Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные боевые действия в районе микрорайона Западный. Освобождено более 30 зданий", - говорится в сообщении военного ведомства.