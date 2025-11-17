Пленный из ВСУ рассказал об обучении в Британии

Андрей Неудахин отметил, что обучение проходило по стандартам времен Второй мировой войны

БЕЛГОРОД, 17 ноября /ТАСС/. Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучали в Великобритании навыкам, неактуальным в текущих условиях войны. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Андрей Неудахин, сдавшийся в плен ВС РФ.

"Учили вообще не тому - не понимают еще [инструктора], что такое современная война", - сказал пленный, отметив, что несмотря на то, что учеба проходила в Великобритании, инструкторами были как правило прибалты - они могли объясниться с солдатами ВСУ.

Он отметил, что обучение в Великобритании проходило по стандартам времен Второй мировой войны. "Всего со мной в учебке семь человек только привезли с такого обучения", - добавил Неудахин.