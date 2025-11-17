ВС РФ уничтожили до 290 украинских военных на красноармейском направлении

Также были поражены три боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск ликвидировали до 290 украинских солдат на красноармейском направлении за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.