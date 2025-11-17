Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 375 военнослужащих в зоне СВО

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 150 человек

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 375 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 150 человек, от действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - до 210, "Центр" - до 490, на направлении "Восток" - свыше 215 и "Днепр" - свыше 80 военнослужащих.

В оборонном ведомстве также информировали, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Катериновка, Кондратовка, Новая Сечь и Шевченково Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Жовтневое, Колодезное и Малиновка Харьковской области. ВСУ потеряли 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка, Путниково Харьковской области и Дроновка в ДНР. Противник потерял танк, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожены 4 склада боеприпасов и 10 станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Южная" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Райгородок и Северск в ДНР. Противник потерял 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Гришино, Кучеров Яр, Новоалександровка, Октябрьское, Родинское, Торское в ДНР, Демурино и Ивановка Днепропетровской области. Потери противника составили четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Остаповское, Радостное Днепропетровской области, Воздвижевка и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Орехов и Степногорск Запорожской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, 13 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 5 складов материальных средств.