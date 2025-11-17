Дроноводы Южной группировки уничтожили автотехнику и сорвали ротацию ВСУ в ДНР

Ночью противник пытался доставить личный состав и грузы своим подразделениям

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Подразделения беспилотных систем группировки войск "Южная" уничтожили автомобили с военнослужащими ВСУ в районе населенного пункта Северск (ДНР), тем самым нарушив логистику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там рассказали, что ВСУ в темное время суток пытались организовать ротацию личного состава, а также доставку материальных средств на малогабаритных пикапах своим подразделениям.

"Планы противника сорвали операторы FPV-дронов Южной группировки войск, нанеся серию точных ударов по автомобильной технике и живой силе ВСУ", - сказали в ведомстве.