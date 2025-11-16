ТАСС: под Волчанском офицер зенитно-ракетного дивизиона ВСУ умер на дежурстве

По официальной версии, у майора Константина Цёмы 1974 года рождения произошло кровоизлияние в мозг, уточнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины умер под Волчанском Харьковской области во время боевого дежурства. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

"Странный случай произошел под Волчанском. Во время боевого дежурства скончался офицер зенитно-ракетного дивизиона 57 омпбр майор Константин Цёма", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, согласно официальной версии, мужчина 1974 года рождения умер из-за кровоизлияния в мозг.