ТАСС: под Волчанском офицер зенитно-ракетного дивизиона ВСУ умер на дежурстве

Расследование крушения Ту-154М под Смоленском

По официальной версии, у майора Константина Цёмы 1974 года рождения произошло кровоизлияние в мозг, уточнили в российских силовых структурах
Редакция сайта ТАСС
21:56

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины умер под Волчанском Харьковской области во время боевого дежурства. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

"Странный случай произошел под Волчанском. Во время боевого дежурства скончался офицер зенитно-ракетного дивизиона 57 омпбр майор Константин Цёма", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, согласно официальной версии, мужчина 1974 года рождения умер из-за кровоизлияния в мозг. 

