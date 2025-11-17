Бывший солдат ВСУ рассказал об охоте на сдающихся в плен в пасхальное перемирие

Дроны отслеживали солдат даже в Пасху, отметил бывший военнослужащий украинской армии с позывным Боб

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Подразделения ВСУ в объявленное РФ пасхальное перемирие 2025 года пытались убить своих же солдат, пытающихся сдаться в плен российским подразделениям. Об этом ТАСС сообщил бывший боец ВСУ с позывным Боб, который сдался в плен под Красноармейском, затем вступил в добровольческий отряд им. Мартына Пушкаря.

Президент РФ Владимир Путин накануне Пасхи объявил о временном перемирии, которое действовало с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля - 30 часов. Как сообщали в Минобороны РФ, было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима перемирия со стороны ВСУ. Украинские военные продолжали наносить удары по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах.

"Я лично был свидетелем того, как особенно дроны действительно охотились за людьми, которые сдались в плен. И даже это было 20 апреля, то есть Пасха, было объявлено перемирие, и украинские войска не придерживались этого. Опять же, дроны работали, артиллерия", - сказал Боб.