Марочко: Киев в боях у ЛНР за неделю потерял 3,3 тыс. солдат и наемников

По информации военного эксперта, за аналогичный период ВС РФ уничтожили 9 танков, 31 орудие полевой артиллерии, 82 станции РЭБ, 87 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также 325 единиц техники противника

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

ЛУГАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю на рубежах Луганской Народной Республики, включая иностранных наемников, составили 3,3 тыс. человек убитыми и ранеными. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 3 305 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском, боровском, краснолиманском направлениях, а также на оккупированном Киевом участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что за упомянутый период силы РФ также уничтожили 9 танков, 31 орудие полевой артиллерии, 82 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 87 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также 325 единиц автомобильной техники противника.