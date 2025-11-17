В Херсонской области от удара беспилотника ВСУ ранен мужчина
08:12
ГЕНИЧЕСК, 17 ноября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате атаки украинского беспилотника в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.
"В Доброселье Алешкинского муниципального округа из-за целенаправленного удара украинского дрона ранен 53-летний мужчина", - написал он.
Раненый доставлен в Скадовскую больницу.