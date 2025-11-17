В ДНР заявили, что группировка ВСУ в Гуляйполе оказалась в огневом мешке
05:42
ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Украинские войска в Гуляйполе Запорожской области оказались в огневом мешке. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, расстояние до города местами не превышает 1,5 км.
"В Гуляйполе противник оказался в огневом мешке. Наши войска подошли практически вплотную местами. На этих участках расстояние до населенного пункта не превышает 1,5 км", - сказал Кимаковский.