В ДНР заявили, что группировка ВСУ в Гуляйполе оказалась в огневом мешке

Расстояние до города местами не превышает 1,5 км, отметил советник главы региона Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Украинские войска в Гуляйполе Запорожской области оказались в огневом мешке. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, расстояние до города местами не превышает 1,5 км.

"В Гуляйполе противник оказался в огневом мешке. Наши войска подошли практически вплотную местами. На этих участках расстояние до населенного пункта не превышает 1,5 км", - сказал Кимаковский.