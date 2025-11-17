Над регионами России сбили 18 украинских БПЛА за три часа

Работали силы ПВО

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 18 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 - над территорией Белгородской области, 5 БПЛА - над территорией Брянской области, 2 - над территорией Смоленской области и 1 - над территорией Воронежской области", - сказали в ведомстве.