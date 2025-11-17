Командир Тима: группировка "Восток" оперативно разминировала пути к Орестополю

Таким образом российские бойцы смогли беспрепятственно войти в населенный пункт, отметил командующий штурмовой группой 36-й гвардейской мотострелковой бригады

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Саперы группировки войск "Восток" оперативно разминировали подходы к населенному пункту Орестополь Днепропетровской области. Как рассказал ТАСС командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Тима, это позволило быстро и беспрепятственно войти в населенный пункт.

"Саперы нам помогли, они все быстро разминировали, и мы вошли [в Орестополь]", - сказал командир.

По его словам, продвижению штурмовиков и работе саперов поспособствовал также туман. В свою очередь, как уточнил боец, ВСУ не были готовы к оперативным действиям российских войск.

Об освобождении Орестополя в Минобороны РФ сообщили 14 ноября.