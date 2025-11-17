ВСУ бежали из Орестополя после начала штурма их позиций

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Украинские войска частично бежали из Орестополя Днепропетровской области после того, как начался штурм населенного пункта. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Док.

"Зашли спокойно, каждый знал свое дело, никто не нервничал, никто не паниковал. Зашли внезапно, забросили мелкие группы, и они [ВСУ] начали убегать. С нами в контактный бой никто не вступал, они побежали от нас", - сказал командир.

По словам военнослужащего, для подхода к населенному пункту ВС РФ задействовали мотоциклы, а после прошли к Орестополю малыми группами с трех сторон.

Об освобождении Орестополя в Минобороны РФ сообщили 14 ноября.