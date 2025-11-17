Бойцы "Севера" уничтожили "Молниями" источники питания ПУ БПЛА противника

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА "Молния-2" Северной группировки войск уничтожили объекты энергообеспечения пунктов управления (ПУ) беспилотной авиацией ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Получив координаты целей, расчеты БПЛА "Молния-2" точным попаданием ударного дрона с осколочно-фугасной боевой частью уничтожили выявленные вражеские объекты. В результате огневого поражения противник лишился основных и резервных источников электропитания, используемых для работы пунктов управления БПЛА формирований ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уничтожение объектов энергообеспечения существенно снизило возможности противника по ведению разведки и боевому применению дронов на этом направлении.