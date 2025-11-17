Ивановские десантники за неделю уничтожили более 10 БПЛА ВСУ на Херсонщине

Дроны сбивали расчеты современных ПЗРК "Верба", уточнили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" Ивановского гвардейского соединения ВДВ за неделю сбили 10 беспилотников ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения ПВО Ивановского гвардейского соединения ВДВ надежно прикрывают небо над воинскими частями соединения от средств воздушной разведки и поражения ВСУ в Херсонской области. Только за прошедшую неделю расчетами современных ПЗРК "Верба" было уничтожено более 10 различных БПЛА ВСУ в небе Херсонской области", - говорится в сообщении.

Переносной зенитный ракетный комплекс - это легкий и компактный комплекс противовоздушной обороны, для обслуживания которого достаточно одного человека. Он предназначен для борьбы с различными воздушными целями: самолетами, вертолетами, БПЛА, крылатыми ракетами - в ближней зоне.