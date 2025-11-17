ТАСС: украинские ССО подорвали пустое здание в Купянске для медиаэффекта

Они изображали контроль над городом, сообщили в силовых структурах

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Группа украинских Сил специальных операций (ССО) расстреляла и взорвала на видео пустое здание в Купянске, изображая контроль над городом, сообщили ТАСС в силовых структурах.

"За спиной у окруженных боевиков широкая река Оскол. Ударные дроны, артиллерия и авиация не дают укро-воякам поднять головы. Любой маневр становится билетом в один конец. И в этой безнадежной ситуации ВСУ решили сыграть в "медийку". Вбрасывают видео: группа ССО стреляет в пустое здание и эффектно подрывает его, отчаянно пытаясь изобразить "контроль" над городом", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что малые группы противника, отправляющиеся на деблокаду города, уничтожаются, а положение остающихся в Купянске украинских военных критическое.