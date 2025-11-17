Батальон из Чечни уничтожил огневую точку и танк ВСУ на харьковском направлении

По словам главы региона Рамзана Кадырова, также бойцы сбили два украинских гексокоптера типа "Баба-яга", протаранив их в воздухе дронами

ГРОЗНЫЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Стрелковый батальон имени Шейха Мансура из Чечни при помощи дронов уничтожил огневую точку и танк ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"На этот раз наши БПЛАшники при помощи FPV-дронов, уничтожили вражеский танк и огневую точку фашистов, отработали по живой силе укронацистов в лесистой местности, нейтрализовав четверых бандитов и уничтожив их блиндаж. По вражескому укрытию также точно отработали наши артиллеристы, не оставив ни одного шанса прятавшимся в нем врагам", - написал Кадыров.

По его словам, также бойцы батальона сбили два украинских гексокоптера типа "Баба-яга", протаранив их в воздухе дронами. "Они летели к нашим позициям. Такую операцию смело можно назвать блестящей и профессионально отработанной", - подчеркнул Кадыров.

Он отметил, что такие операции разворачиваются на подконтрольной подразделению территории ежедневно.