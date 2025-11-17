ВС РФ поразили объекты ТЭК, используемые в интересах ВСУ

Также удары нанесли по железнодорожной инфраструктуре и пунктам временной дислокации формирований ВС Украины и иностранных наемников в 142 районах

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и железнодорожной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - сказали в министерстве.