В ДНР заявили о попытках ВСУ бежать из Гуляйполя

Ситуация для противника остается сложной, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский

© Iryna Rybakova via AP

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Группы 144-й бригады ВСУ пытаются бежать с позиций в Гуляйполе. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Ситуация для противника в районе Гуляйполя оставляет желать лучшего. Интенсивность огневого давления привела подразделения 144-й бригады ВСУ к попыткам к бегству", - сказал Кимаковский.

По его словам, ВСУ пытаются выходить малыми группами.