ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО

Речь идет о населенных пунктах Двуречанское в Харьковской области, Платоновка в ДНР и Гай в Днепропетровской области

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские войска за сутки освободили населенные пункты Двуречанское в Харьковской области, Платоновка в Донецкой Народной Республике и Гай в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

В военном ведомстве сообщили, что подразделениями группировки войск "Север" "в результате активных действий" освобожден населенный пункт Двуречанское Харьковской области. Подразделениями Южной группировки войск освобожден населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики. Подразделениями группировки войск "Восток" "в результате решительных действий" освобожден населенный пункт Гай Днепропетровской области.