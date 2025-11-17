Марочко: ВС РФ сорвали попытку элитных частей ВСУ деблокировать Купянск

Противник пытался контратаковать, но это было безуспешно, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) контратакуют у Купянска Харьковской области в надежде деблокировать окруженных сослуживцев, для атак Киев задействовал элитные подразделения украинской армии, однако и они не помогли достичь "желаемого результата". Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области наши подразделения продолжали уничтожение окруженной группировки вооруженных формирований Украины. Противник предпринимал ряд мероприятий по деблокировке своих подразделений, в том числе проводя контратаки на данном участке. Следует отметить, что в районе Купянска украинское командование задействовало резервы из числа элитных подразделений, однако к желаемому результату это не привело. Все операции боевиков сорваны ВС РФ с нанесением ощутимого ущерба как в живой силе, так и в вооружении и военной технике", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что в минувшую неделю на краснолиманском и северском направлениях зоны специальной военной операции армия РФ также уничтожала противника и закреплялась на новых рубежах и позициях.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы, несмотря на сопротивление ВСУ, ежедневно продвигаются в Купянске.