В Харьковской области заявили, что в ВСУ в регионе воюют около 700 колумбийцев

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области зафиксировала крупную группу иностранных наемников в регионе в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности, в качестве операторов беспилотников на стороне украинской армии служат около 700 граждан Республики Колумбия. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) региона.

"По имеющимся подтвержденным данным, в личном составе 2-го корпуса 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" выявлено значительное количество иностранных граждан, участвующих в выполнении боевых задач. В частности, установлено, что в указанном формировании проходят службу до 40 лиц армянской национальности, а также порядка 700 операторов беспилотных летательных аппаратов, являющихся гражданами Республики Колумбия. Данные иностранные специалисты задействованы для выполнения задач на всем протяжении харьковского направления фронта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас УВД ВГА проводит проверку информации о возможных связях граждан Колумбии с международными преступными организациями. Изучаются случаи прохождения иностранцами боевой подготовки в ВСУ для усиления подразделений наркокартелей.