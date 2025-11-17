Боец Швед: ВС РФ в боях за Орестополь подбили три танка и РСЗО противника

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Артиллеристы "Востока" в боях за населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области подбили три украинских танка и РСЗО "Град". Об этом рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии Восточной группировки с позывным Швед.

"Мы, когда подбили первый, начали разворачиваться, у нас работа была в самом разгаре. Еще одно орудие навели - и все три танка в итоге поразили", - сказал командир.

По словам военнослужащего, ВСУ пытались вести контрбатарейную борьбу, нанося удары, в том числе, из РСЗО "Град". Как уточнил боец, позиция РСЗО была оперативно вычислена разведкой, а орудие уничтожено.

14 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении Орестополя.