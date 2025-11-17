ТАСС публикует кадры из освобожденного Гая в Днепропетровской области

На видео российские бойцы разворачивают флаги в освобожденном населенном пункте

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного российскими бойцами населенного пункта Гай в Днепропетровской области оказались в распоряжении ТАСС.

На видео - боевая работа военнослужащих 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" по уничтожению позиций и техники ВСУ. Также на видео российские бойцы разворачивают флаги в освобожденном населенном пункте.