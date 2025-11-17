ТАСС: ВС РФ взяли под контроль дорожный узел на пути к Покровскому и Отрадному

Также был взят под контроль участок местности площадью более 5 кв. км

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освобождением населенного пункта Гай взяли под контроль важный дорожный узел на пути к Покровскому и Отрадному в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" решительным броском от Вишневого на северо-запад освободили населенный пункт Гай Днепропетровской области, взяли под контроль важный дорожный узел на [пути к населенным пунктам] Покровское и Отрадное, а также участок местности площадью более пяти квадратных километров", - сказал собеседник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Гая в Днепропетровской области.