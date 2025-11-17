Над регионами РФ за неделю сбили около 850 украинских БПЛА

Наибольшее число беспилотников было уничтожено в ночь на 14 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО в течение прошедшей недели сбили над регионами России 848 украинских беспилотников. Это следует из заявлений Минобороны России, которые проанализировал ТАСС.

Так, наибольшее число беспилотников (216) было уничтожено в ночь на 14 ноября. В ночь на 13 ноября было перехвачено и уничтожено 130 дронов противника. Атакам подверглись регионы Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов.