Пушилин: ВСУ пытаются использовать ландшафт в боях под Константиновкой
06:43
ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Украинские войска пытаются использовать особенности ландшафта в районе Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой для сдерживания продвижения ВС РФ, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.
"Константиновское направление. Это следующее направление, которое также в центре внимания находится. Противник сопротивляется и старается, используя рельеф местности, удержаться или сдержать продвижение наших подразделений в районе Клебан-Быкского водохранилища", - сказал Пушилин.