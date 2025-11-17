Пушилин: ВСУ пытаются использовать ландшафт в боях под Константиновкой

Украинские войска сопротивляются и стараются удержаться или сдержать продвижение подразделений РФ в районе Клебан-Быкского водохранилища

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Украинские войска пытаются использовать особенности ландшафта в районе Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой для сдерживания продвижения ВС РФ, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.

"Константиновское направление. Это следующее направление, которое также в центре внимания находится. Противник сопротивляется и старается, используя рельеф местности, удержаться или сдержать продвижение наших подразделений в районе Клебан-Быкского водохранилища", - сказал Пушилин.