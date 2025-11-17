В Запорожской области из-за атак ВСУ более 41 тыс. абонентов остаются без света

Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания

© Виталий Невар/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Свыше 41 тыс. абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области после атак ВСУ. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"На сегодняшний день ситуация остается сложной, но контролируемой, энергетики работают круглосуточно в полном составе. На данный момент без электроснабжения остаются 41 843 абонента. Это абоненты Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов и части Каменско-Днепровского муниципального округа", - написал Балицкий по итогам оперативного совещания по вопросу электроснабжения населенных пунктов Запорожской области, критическая инфраструктура которых подверглась террористическим атакам со стороны ВСУ.

По словам губернатора, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры.

Применяются веерные отключения для восстановления работоспособности энергосистемы. "В ближайшие дни ситуация должна быть полностью стабилизирована, к концу недели энергосистема должна быть приведена в нормальное состояние. Вопрос скорейшего восстановления электроснабжения держу на личном контроле. Благодарю жителей округов, которых затронули отключения, за терпение и понимание. Энергетики работают в круглосуточном режиме", - сообщил он.

Ранее Балицкий сообщал, что в результате массированных атак БПЛА ВСУ на прифронтовые районы без электричества остались 66 тыс. абонентов. Позднее он заявил, что часть абонентов уже удалось подключить к электроснабжению. Обесточенными остаются город Васильевка и села Васильевского и Михайловского муниципальных округов, всего 38,5 тыс. абонентов. Губернатор подчеркнул, что работы по подключению потребителей будут вести круглосуточно.