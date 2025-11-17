ВСУ за сутки потеряли четыре станции Starlink в зоне группировки войск "Восток"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск за минувшие сутки уничтожили четыре станции спутниковой связи Starlink и три пункта управления (ПУ) БПЛА ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял более 235 военнослужащих, бронетранспортер М113, буксируемую гаубицу Д-30, 14 автомобилей, 2 склада материальных средств, 4 станции спутниковой связи Starlink и 3 пункта управления беспилотной авиацией", - сказал он.