В Херсонской области из-за атак ВСУ без света остались 6 тыс. человек

Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 17 ноября. /ТАСС/. В Голопристанском муниципальном округе Херсонской области 6 тыс. человек остаются без света из-за обстрела ВСУ электроподстанции. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В Голопристанском муниципальном округе в результате обстрела обесточена электроподстанция. Без света остаются шесть тысяч человек в девяти населенных пунктах. Сейчас ведутся работы по скорейшему восстановлению подачи электроэнергии", - сообщил он.

Также, по словам Сальдо, ВСУ нанесли удары по жилым кварталам в Алешках, Днепрянах, Каховке, Корсунке, Любимовке, Новой Маячке, Новой Каховке и Пролетарке.