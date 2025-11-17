ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков: ВС РФ отвечают на атаки Киева по российской инфраструктуре

Представитель Кремля прокомментировал налет украинских беспилотников на порт в Новороссийске
Редакция сайта ТАСС
10:40
обновлено 10:50

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российская армия ударами по военным и околовоенным энергетическим целям дает ответ на атаки Киева по инфраструктуре РФ. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя налет украинских беспилотников на порт в Новороссийске.

"Ответы на подобные действия киевского режима осуществляются на регулярной основе. И наши военные работают по военным и околовоенным целям, которые касаются энергетической инфраструктуры и продолжают эту работу", - подчеркнул представитель Кремля. 

