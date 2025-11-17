Условия для саммита РФ - США и ответы на удары Киева. Темы брифинга Пескова
Необходимость тщательной проработки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, ответные удары по энергетической инфраструктуре Украины и возможность обмена пленными между Москвой и Киевом стали в основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О встрече Путина и Трампа
- Встреча Путина и Трампа состоится, как только будут выполнены условия для нее: "Как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится".
- И в Москве, и Вашингтоне понимают, что для результативности встречи лидеров двух стран необходима скрупулезная проработка: "Любой саммит должен быть результативным, а результативность саммита является результатом скрупулезной глубокой проработки".
- РФ заинтересована в том, чтобы условия для встречи Путина и Трампа "наступили скорее раньше, чем позже".
О милитаристских заявлениях членов НАТО
- "Милитаристская и провоенная риторика" все чаще звучит в Европе.
- Сторонников какой-либо конфронтации с НАТО в России нет: "Но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению наших интересов".
Об ответных ударах по Украине и восстановлении энергообъектов РФ
Об обмене пленными с Киевом
- Москва и Киев взаимодействуют по обмену пленными на уровне экспертных групп: "Проговор продолжается, но конкретику я сейчас не буду давать".
- Кремлю пока нечего сказать о возможности контактов в Стамбуле по обмену пленными: "Сейчас пока мне нечего по этому сюжету сообщить".
О санкциях против партнеров РФ
- Москва отнеслась бы "крайне негативно" к принятию в США законопроекта о санкциях в отношении сотрудничающих с Россией стран.