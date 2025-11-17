Кремлю пока нечего сказать о возможности контактов в Стамбуле по обмену пленными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так ответил на вопрос, действительно ли готовится такая встреча и когда она может состояться

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что в Стамбуле якобы запланирована встреча по теме обменов пленными между РФ и Украиной.

"Сейчас пока мне нечего по этому сюжету сообщить", - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли готовится такая встреча и когда она может состояться.

11 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который был главой украинской делегации на переговорах с РФ, внезапно сообщил, что находится в Стамбуле "для новых встреч по вопросу обменов пленными". Ранее об этой поездке или предстоящих переговорах ничего не сообщалось ни одной из сторон.