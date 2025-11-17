Песков: Россия заинтересована в скорой встрече Путина и Трампа
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна после глубокой проработки - едва будут созданы условия для нее. Москва заинтересована, чтобы это произошло как можно раньше, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также
Условия для саммита РФ - США и ответы на удары Киева. Темы брифинга Пескова
Представитель Кремля указал на необходимость скрупулезной подготовки встречи. "Как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится", - заметил Песков.
"Сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят. Хотя, конечно, все мы заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже", - добавил пресс-секретарь.
Президент Финляндии Александер Стубб выступил с заявлением, будто Москва "упустила возможность" встречи лидеров РФ и США в Будапеште.