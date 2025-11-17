Песков: Россия заинтересована в скорой встрече Путина и Трампа

Сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда условия для контактов лидеров России и США наступят, подчеркнул представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна после глубокой проработки - едва будут созданы условия для нее. Москва заинтересована, чтобы это произошло как можно раньше, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал на необходимость скрупулезной подготовки встречи. "Как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится", - заметил Песков.

"Сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят. Хотя, конечно, все мы заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже", - добавил пресс-секретарь.

Президент Финляндии Александер Стубб выступил с заявлением, будто Москва "упустила возможность" встречи лидеров РФ и США в Будапеште.