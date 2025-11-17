Песков: Москва и Киев взаимодействуют по обмену пленными на уровне экспертов

Пресс-секретарь президента России отметил продолжение контактов по этому вопросу

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Экспертные группы РФ и Украины взаимодействуют по вопросу обмена пленными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По обмену пленными действительно на экспертном уровне контакты есть. Проговор продолжается, но конкретику я сейчас не буду давать", - сказал он на брифинге.

11 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который был главой украинской делегации на переговорах с РФ, внезапно сообщил, что находится в Стамбуле "для новых встреч по вопросу обменов пленными". Ранее об этой поездке или предстоящих переговорах ничего не сообщалось ни одной из сторон.